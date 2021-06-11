Наркодилеры под Житомиром снабжали зэков запрещенными веществами, перебрасывая товар через забор

В Житомирской области полиция перекрыла канал сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств заключенным.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в незаконных покупке, хранении и перевозке с целью сбыта запрещенных веществ.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

По данным следствия, осужденный, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний области, организовал преступную группировку для торговли наркотиками. В ее состав он привлек еще одного заключенного и местного жителя.

Злоумышленники действовали по отлаженной схеме с распределенными ролями. Организатор группы договаривался по телефону с поставщиками о необходимом количестве наркотовара и перечислял на банковские карточки обусловленную плату. Соучастникам сообщалось о расположении закладок, после чего они забирали товар и доставляли его в исправительную колонию, перебрасывая через забор.

Установлено, что с июня 2020 по март 2021 года преступная группа совершила восемь эпизодов уголовных преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств (метадона и каннабиса) и сильнодействующих лекарств в места лишения свободы в крупных размерах.