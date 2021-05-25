В тюрьме Барселоны покончил с собой основатель компании McAfee

Программист, бизнесмен и основатель компании McAfee Джон Макафи, обвинявшийся в неуплате налогов и попавший в тюрьму в Испании, покончил с собой. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает испанская ежедневная газета El País.

В Соединенных Штатах Макафи обвиняли в том, что он заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также продаже прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. США объявили бизнесмена в международный розыск, и он был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года.

В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании и в ходе слушаний опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".

В среду, 23 июня, стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США. После этого он и совершил суицид. Прибывшие в тюрьму Барселоны медики пытались провести реанимацию, но спасти его не смогли.