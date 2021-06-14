Симферопольца из-за подозрений в работе на украинские спецслужбы арестовала ФСБ в Крыму

ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Симферополя, который якобы собирал информацию о полётах российской военной авиации.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации",- сообщили журналистам в ЦОС ФСБ

По данным спецслужбы, полученные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.