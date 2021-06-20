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События Сегодня, 11:37274
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"

Сегодня, 24 июня, в Киеве проводит пресс-конференцию посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В ходе пресс-конференции посол Китая заявил, что КНР готова помогать Украине со строительством инфраструктурных объектов. И добавил, что уже через несколько дней Китай и Украина «подпишут что-то хорошее" - вероятно, имеется в виду некий контракт.

"У вашего президента есть программа "Большая стройка". Это говорит о том, что ваш президент - хороший президент. Он хочет сделать лучше для своего народа. Китай хочет внести свой вклад в развитие инфраструктуры в Украине. Китай сегодня занимает первое место в мире по многим позициям инфраструктуры. Например, скоростная железная дорога в Китае - протяжённостью 29 тыс. км. Это больше, чем во всех странах мира вместе взятых. В странах Центральной Азии Китай уже реализовал много инфраструктурных проектов. Но, к сожалению, наша готовность помочь Украине пока не проявилась. Но мы что-то хорошее подпишем. Будет новая форма участия китайской страны в строительстве инфраструктуры в Украине. Через пару дней вы уже увидите результат наших усилий", - заявил посол.

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