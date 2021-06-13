 

В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы

События Сегодня, 13:4934
В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы

Ученые только недавно исследовали древние останки, что много лет хранились в запасниках университета в Киото.

В Японии исследователи наконец добрались до 3000-летних останков, которые хранились в университете Киото под названием "№24" и сделали неожиданное открытие. Оказалось, что перед ними была древнейшая известная жертва нападения акулы. Об этом пишет Science Direct.

Скелет мужчины из народности Дземон был найден на кладбище у древнего поселения Цукумо, расположенного у внутреннего моря Сето. Он погиб между 1370 и 1010 гг. до нашей эры. По словам исследователей, у него не было руки, а его отделенную от тела ногу положили ему на грудь, когда хоронили.

В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы

Скелет подробно описали и отправили в запасник. На него наткнулись Дж. Алисса Уайт и профессор Рик Шалтинг, когда искали древние останки охотников-собирателей со следами сильных травм.

Используя методы судебной медицины, они определили, что он умер от нападения тигровой, или белой акулы. Видимо, это произошло, когда он ловил рыбу, или моллюсков.

"Сначала мы были сбиты с толку, не могли понять, кто мог нанести этому мужчине 790 глубоких зазубренных ран. Путем исключения мы решили, что эти раны он не мог получить во время вооруженных конфликтов, и что это не следы укусов диких животных", — заявили ученые Уайт и Шалтинг.

Поскольку в археологии крайне мало упоминаний о нападении акул, то ученые обратились судмедэкспертам и работали с экспертом Джорджем Берджессом.

Он реконструировал нападение, и команда пришла к выводу, что житель народа Дземон скончался 3000 лет назад, причем он отчаянно сопротивлялся, когда на него напала акула, его левая рука, судя по всему, была оторвана, когда он отбивался от хищника.

Эта находка не только дает новый взгляд на древнюю Японию, но также является редким примером того, как археологи могут реконструировать драматический эпизод в истории Японии.

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