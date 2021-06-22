 

Ляшко заявил что вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса

События Сегодня, 13:5140
Ляшко заявил что вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса

Если человек получил вакцину от COVID-19, то у него не будет среднего и тяжелого течения болезни после вируса дельта.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, защищены от агрессивного индийского штамма коронавируса, об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сегодня Украине работают тест-системы, которые могут выявлять индийский штамм коронавируса.

"Вакцины работают. По исследованиям, которые у нас есть по некоторым вакцинам (в частности, по наиболее детальному исследованию в Великобритании), есть 93%, что у вакцинированных вирус не убегает от иммунного ответа. То есть вакцинированные люди защищены", – заявил Виктор Ляшко в эфире телеканала.

Глава МОЗ обратил внимание, что при вакцинации речь идет об облегчении течения болезни, и если человек получил вакцину от COVID-19, то у него не будет среднего и тяжелого течения болезни после вируса дельта.

Что касается лечения COVID-19, вызванного дельта штаммом коронавируса, то терапии и препарата, который мог бы убить вирус, не существует. Пациентам с подтвержденным COVID-19 оказывают симптоматическую терапию, а некоторые препараты все еще проходят клинические испытания.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - продолжил министр здравоохранения.

Подытоживая, Виктор Ляшко напомнил, что в Украине продолжают действовать все противоэпидемические меры, в том числе масочный режим и соблюдение дистанции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, МОЗ, Ляшко, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса
В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"
Вчера, 18:40
Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине
Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине
Вчера, 15:35
В связи угрозой индийского штамма коронавируса завтра соберется СНБО
В связи угрозой индийского штамма коронавируса завтра соберется СНБО
22-июн-2021, 21:12
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
15-мая-2021, 22:02
Что известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3000 человек в день
Что известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3000 человек в день
29-апр-2021, 17:06

Последние новости

13:52
События
"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится
13:51
События
Ляшко заявил что вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса
13:49
События
В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы
11:37
События
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"
11:34
События
Под овации Бундестага Меркель заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией
11:32
События
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова
11:30
События
Симферопольца из-за подозрений в работе на украинские спецслужбы арестовала ФСБ в Крыму
09:36
События
В тюрьме Барселоны покончил с собой основатель компании McAfee
09:32
События
Наркодилеры под Житомиром снабжали зэков запрещенными веществами, перебрасывая товар через забор
09:31
События
Зачем Минкульт решил напугать жителей Юго-Востока нападением России
09:28
Экономика
Доллар в Украине подешевел на 3 копейки, а евро подорожал на 14
09:26
События
В США вслед за Израилем озаботились случаями миокардита после введения вакцины Pfizer
09:24
События
В США допускают, что "Дельта" вызывает более тяжелые последствия, чем "британский" штамм коронавируса
09:22
События
Роста преступности в случае снятия коронавирусных ограничений в США опасается Байден
08:52
События
61-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы
08:50
События
Старую АЭС, чей срок службы закончился 11 лет назад перезапустила Япония
08:42
События
СБУ признало Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 2021
Вчера, 2021-06-23
20:47
События
О подозрении после смерти пятилетней девочки с неправильным диагнозом сообщили врачу в Броварах
20:43
События
Самой северной точкой обитания редких золотоногих пчел стала зона отчуждения

Новости ТОП-7

Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики7460
Как в Россию проник штамм коронавируса "Дельта" и когда его ждать в Украине3822
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны3776
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июня 20212870
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июня 20212759
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20211362
Против правок Вятровича в законопроект об антисемитизме выступила еврейская община433

Досуг

Основные правила выбора кухонного смесителя
Основные правила выбора кухонного смесителя
На современной кухне нужны технологичные и удобные детали. Кухонный кран должен быть надежным и практичным, однако брать первую попавшуюся модель не стоит.
Сегодня, 13:1857
Финмониторинг в Украине: три важных вопроса
Финмониторинг в Украине: три важных вопроса
В конце 2019 года Парламент принял так называемый закон о финансовом мониторинге №361-IX, который нацелен на снижение оборота незаконных финансовых средств, а также мониторинг всех видов деятельности бизнеса, работающего «в тени».
Сегодня, 12:0864
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
Выбор игрушек для детей, доступных на рынке, огромен, и решение о покупке единственной часто бывает не так просто принять, как может показаться. Наиболее проблематично выбрать игрушки для самых маленьких.
Вчера, 20:17117
Ремонт гидроцилиндров в Киеве и Украине: быстро, качественно, надежно
Ремонт гидроцилиндров в Киеве и Украине: быстро, качественно, надежно
От исправности гидравлических цилиндров зависит очень многое, вот почему за их состоянием необходимо тщательно следить. Быстрый, качественный и надежный ремонт агрегатов в Киеве выполняет компания «Гидромаркет».
Вчера, 18:35137
Где заказать икру красную по доступной цене
Где заказать икру красную по доступной цене
Натуральная икра красная – это деликатес, пользующийся высокой популярностью среди любителей морепродуктов. Он обладает непревзойденным вкусом и содержит много ценных витаминов.
Вчера, 18:30149
Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих продуктов? Советы от экспертов «Нормак»
Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих продуктов? Советы от экспертов «Нормак»
Отличия профессиональных контейнеров для сыпучих от ёмкостей для бытового использования. Контейнер из какого материала выбрать для заведений общепита. Что нужно знать о крышке для емкостей.
Вчера, 15:23135

События

"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится
"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится
Замминистра посетовал на то, что британцы не прислушались к требованию россиян "уважать международное право".
Сегодня, 13:5243
Ляшко заявил что вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса
Ляшко заявил что вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса
Если человек получил вакцину от COVID-19, то у него не будет среднего и тяжелого течения болезни после вируса дельта.
Сегодня, 13:5144
В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы
В Японии обнаружили древнейшую жертву нападения акулы
Ученые только недавно исследовали древние останки, что много лет хранились в запасниках университета в Киото.
Сегодня, 13:4938
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"
Сегодня, 24 июня, в Киеве проводит пресс-конференцию посол Китая в Украине Фань Сяньжун.
Сегодня, 11:37278
Под овации Бундестага Меркель заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией
Под овации Бундестага Меркель заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 24 июня, заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией.
Сегодня, 11:34106
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о необходимости активизации такого инструмента как "гражданская конфискация", который в перспективе должен помочь в наполнении государственного бюджета.
Сегодня, 11:3277
7 Днів