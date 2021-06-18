"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится

Замминистра посетовал на то, что британцы не прислушались к требованию россиян "уважать международное право".

В случае повторения ситуации с британским эсминцем HMS Defender в Черном море Российская Федерация готова применять оружие непосредственно по целям. Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель председателя МИД России Сергей Рябков, передает "Интерфакс".

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", — заявил чиновник.

Примечательно, что согласно международному праву Крым и окружающие его воды являются территорией Украины.

По словам Рябкова, они намерены отстаивать "нерушимость границ своей страны" любыми путями, в том числе — и военными средствами. Впрочем, он не исключил и дипломатических или политических вариантов решения вопросов.

Официальный представитель же МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с эсминцем Defender, обвинила британское Минобороны и посольство во лжи, заявив, что Лондон "утратил манеры". Также она посоветовала коллегам из Великобритании "в следующий раз стучать, если захотят мирно зайти".