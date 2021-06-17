Бензин подорожал в Украине

В четверг, 24 июня, в Украине подорожали бензин и дизельное топливо после публикации новой максимальной цены. Стоимость автогаза снизилась на 13 копеек.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Автогаз подешевел на 13 копеек.

Согласно данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,71 гривен за литр (+0,34 гривен), на бензин А-95 - 29,66 гривен за литр (+0,36 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (+0,41 гривен), на автогаз - 15,44 гривен за литр (-0,13 гривен).