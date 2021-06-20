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События Сегодня, 16:1160
Устроить матч между сборными России и Украины предложили в Госдуме РФ

После того, как футбольная сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020, где встретится со Швецией, а сборная России покинула чемпионат, в Госдуме РФ предложили организовать между ними товарищеский матч и выяснить, кто же окажется сильнее.

Такую идею озвучил член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Sports.ru.

"Для того чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия - Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - сказал Свищев.

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