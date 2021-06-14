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События Сегодня, 16:1372
Средняя продолжительность жизни украинцев оказалась ниже, чем в среднем по миру

В Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Здоровая Украина"

"На сегодня в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны", - заявила она, комментируя обнародованные на форуме данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года в мужчин и 73 года у женщин.

В то же время, Либанова добавила, что проблема старения и депопуляции в Украине не самая высокая по Европе.

"Доля населения 65+  В ЕС в среднем - 19%, в Украине - 17%. Нагрузка 60+  на 20-64 , то есть на фактический, реальный работоспособный возраст в Украине - 27%, в ЕС - 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу", - говорит ученая.

Также она уточнила, что депопуляция происходит во многих странах, в том числе Японии, Германии, Италии, Португалии, Греции и других странах, где рождается меньше людей, чем умирает.

"Поэтому даже если брать с учетом миграции, то также в Украине не самые страшные цифры в мире", - пояснила Либанова.

По ее словам, основной причиной депопуляции и старения является долговременное сохранение уровня рождаемости настолько низким, что оно не обеспечивает того, чтобы поколение родителей сместилось поколением детей.

"Для того, чтобы поколение родителей сместилось поколением детей, то есть, чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 - 2,15 ребенка", - рассказала ученая.

Она добавила, что в Украине с 1960-х годов столько детей не рождается, и в Европе также столько не рождается.

"Проблема связана не просто со средней продолжительностью жизни, не просто с высокой смертностью, а с огромной досрочной смертностью", - убеждена Либанова.

В качестве примера она привела данные 2019 года, согласно которым из тысячи 40-летних мужчин в Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии - 81, в Польше - 210.

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Теги: news, новости, Украина, продолжительность, жизни, 7dniv, 7dnivinfo  
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