Правило выездного гола в еврокубках отменил УЕФА

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. Изменения вступят в силу уже на отборочном этапе еврокубков сезона 2021/22.

Об этом в четверг, 24 июня, сообщает пресс-служба футбольной организации.

Правило выездного гола применяется в двухматчевых противостояниях. В случаях, если обе команды забили равное количество голов по итогам двух встреч, то победителем пары считается та команда, которая забила больше голов на выезде. Дополнительное время назначалось лишь в том случае, если команды забили равное количество голов как дома, так и на выезде.

Допустим, донецкий "Шахтер" играет в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Первая игра из двухматчевой серии состоялась в Киеве и завершилась со счетом 0:0. А вторая, уже в Мадриде, со счетом 1:1. Таким образом счет по итогам двух матчей составил 1:1, однако учитывая, что свой гол "горняки" забили в гостях, по старым правилам это означало автоматический выход донецкой команды в финал европейского турнира, так как любой гостевой гол "весил" больше домашнего.

Со следующего сезона в случае равенства голов команды проведут два периода дополнительного времени по 15 минут, после чего проведут серию пенальти в случае, если в дополнительных периодах будет забито равное количество голов (или не забито вовсе).

Количество голов, забитых в гостях, теперь также перестанет быть одним из критериев для определения позиций команд на групповых этапах еврокубков.

Комментируя отмену правила выездного гола, президент УЕФА Александр Чеферин сказал: "Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Несмотря на отсутствие единства мнений, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила".

"Влияние правила (на игру) теперь противоречит его первоначальной цели, поскольку фактически теперь оно отговаривает домашние команды - особенно в первых матчах - от атак, поскольку они опасаются пропустить гол, который даст их противникам решающее преимущество. Также некоторые критикуют несправедливость, которая возникает в дополнительное время, обязывающая хозяев поля забивать дважды, когда один раз забивает команда гостей. Справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не так важно, как раньше. Принимая во внимание единообразие стилей игры в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению домашнего преимущества, Исполнительный комитет УЕФА принял правильное решение, приняв точку зрения, согласно которой неправильно, когда выездной гол весит больше, чем забитый дома", - добавил он.

Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы. Впервые УЕФА внедрил данное правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей Кубков.