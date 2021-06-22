Санкции против Фирташа и Фукса ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц, предложенных Кабинетом министров.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства.

В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса. Также глава государства ввел в действие санкции в отношении ряда граждан РФ, в том числе главы правления "Газпрома" Алексея Миллера и бизнесмена Олега Дерипаски. Под санкции попал и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Помимо этого Зеленский своим указом ввел санкции против российских авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии" и другие.