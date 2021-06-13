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События Сегодня, 19:1669
Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила посол США

Посол США в Украине Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Любопытно, что она опередила в Топ-100 первую леди страны Елену Зеленскую и генпрокурора Ирину Венедиктову.

Любопытно, что самой влиятельной женщиной Украины признана гражданка США. Супруге президента  Украины Елене Зеленской отвели лишь вторую ступень.

На третьей - генпрокурор Ирина Венедиктова, а на четвертой - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Пятое место досталось также иностранке - послу Великобритании Мелинде Симмонс. 

В первую десятку также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети "Эпицентр" Галина Герега, депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, сотрудница Офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на Евровидении.

На 42-ю ступень авторы Топ-100 поставили заместителя главного редактора "Страны" Светлану Крюкову.

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