Вора в законе Принца из санкционного списка СНБО отправили в тюрьму на три года

В Запорожье "вор в законе" по прозвищу "Принц", внесенный в санкционный список СНБО, приговорен к трем годам лишения свободы.

Его признали виновным в преступлении, связанном с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщает МВД Украины.

Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья в четверг, 24 июня.

"Представитель верхушки криминального мира, который находится в санкционном списке СНБО, совершил преступления на территории Украины. Рассмотрев материалы уголовного производства по существу и выслушав доводы правоохранителей, суд признал "вора в законе" виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия", - говорится в сообщении.