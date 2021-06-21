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События Сегодня, 12:0578
Трое подростков покончили с собой на рельсах в Липецкой области России

В России в Липецкой области 25 июня произошел третий за месяц случай гибели детей под поездом. Когда это случилось, выяснилось, что погибшие подростки были между собой знакомы, а происходящее стали связывать с т.н. "группами смерти".

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza. 

За месяц в Липецкой области покончили с собой еще трое подростков. Как оказалось, они были знакомы между собой:

  • 11 июня — бросилась под поезд 14-летняя Мария.
  • 14 июня — также поступил её друг, 16-летний Александр.
  • 25 июня — бросилась под грузовой состав 15-летняя Лариса.

Лариса была знакома с Марией и Александром и также, предположительно, состояла в группах смерти. Сегодня ночью девушка приехала на станцию Долгоруково и прыгнула под проходящий поезд.

Из-за общественного резонанса делом о доведении до самоубийства трёх человек занимается специальная группа следователей.

Сообщается, что 19 июня в Ставрополе задержали подозреваемого в организации "групп смерти", в которых состояли погибшие Мария и Александр. Он уже по классической схеме раздавал задания и склонял подростков к суициду.

Интересно, что этими группами задержанный занимался с 2017 года. Более того — он уже был в поле зрения полиции и даже под следствием умудрялся выходить в сеть и раздавать задания. Всего в таких группах состояло больше 50 детей.

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Теги: news, новости, Украина, подростки, самоубийство, 7dniv, 7dnivinfo  
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