 

Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги

События Сегодня, 12:0766
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги

Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на  сумму 350 миллионов долларов. Деньги будут направлены в том числе и на развитие экономики во время пандемии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в пятницу, 25 июня.

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - рассказал глава правительства.

Кроме этого, по его словам, соглашение поможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Всемирный, банк, помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В Украине карантин продлили до конца лета
В Украине карантин продлили до конца лета
16-июн-2021, 14:54
Еще $150 млн на
Еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности" Пентагон выделит Украине
12-июн-2021, 11:46
Дополнительные $100 млн для поддержки предпринимателей выделит Всемирный банк Украине
Дополнительные $100 млн для поддержки предпринимателей выделит Всемирный банк Украине
29-мая-2021, 10:01
Растаможку автомобилей через приложение и портал
Растаможку автомобилей через приложение и портал "Дия" пообещал Шмыгаль
22-мая-2021, 08:55
Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры официально предложил Шмыгаль
Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры официально предложил Шмыгаль
19-мая-2021, 14:46

Последние новости

14:30
События
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
14:27
События
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
14:25
События
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
12:13
События
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
12:12
События
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
12:07
События
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
12:05
События
Трое подростков покончили с собой на рельсах в Липецкой области России
10:11
События
Что и зачем заявил Зеленский в новом интервью. Главные выводы
10:06
Экономика
Доллар в Украине подорожал на 17 копеек, а евро - на 19
10:04
События
На Олимпиаде в Токио первое инфицирование "Дельтой". Спортсмен был привит AstraZeneca и с отрицательным тестом
09:59
События
По Чехии пронеслось сокрушительное торнадо. Десятки пострадавших, в четырех селах уничтожены дома
09:52
События
Байден в ожидании роста смертности в США из-за нового штамма "Дельта" призвал американцев вакцинироваться
09:30
События
Ведущий инфекционист Минздрава заявила, что "Дельта" втрое заразнее других штаммов коронавируса
09:28
События
Земляные работы по строительству канала "Стамбул" в обход Босфора начали в Турции
09:13
События
Покидающие Афганистан военные США забирают с собой местных переводчиков и членов их семей
08:59
События
Сколько человек удалось призвать в армию в Киеве весной
08:56
События
Свой рецепт примирения сторонников Ватутина и Бандеры назвал Зеленский
08:46
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 2021
Вчера, 2021-06-24
23:14
События
В центре Киева бывшего замминистра Кабмина избили грузчики
22:41
События
Вора в законе Принца из санкционного списка СНБО отправили в тюрьму на три года

Новости ТОП-7

Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики10861
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова4873
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны4645
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20213264
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июня 20213077
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"2336
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 20211471

Досуг

Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Ноутбук — портативный помощник для работы, учебы или досуга. Технику удобно брать с собой благодаря небольшим габаритам.
Сегодня, 14:1738
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркоманией называют хроническую болезнь, если она сформировалась она остается на всю жизнь (как сахарный диабет). Но с ней можно научиться жить как с любым другим хроническим заболеванием. 
Вчера, 21:08141
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Техника создания маникюра с покрытием гель-лаком сама по себе не сложная, качество результата во многом зависит от умений мастера. Делать себе ногти дома может каждая, но тут есть свои нюансы.
Вчера, 20:09177
Сухой корм для котов и котят
Сухой корм для котов и котят
Статья о магазин GoodZoo, который занимается продаже кормов для домашних животных, в том числе для котов.
Вчера, 20:06131
Как выбрать одежду на лето 2021
Как выбрать одежду на лето 2021
Пандемия не мешала творить дизайнерам. Тенденции лета 2021 основаны на нашей реальности: в основе - удобная одежда, подходящая для работы дистанционно, но существуют и парадные варианты, дарящие драгоценный энтузиазм.
Вчера, 19:22127
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Каждый фотограф-любитель, планирующий покупку фотоаппарата, неизбежно сталкивается с проблемой выбора. На рынке представлено огромное количество моделей фотоаппаратов, многие из которых обладают настолько схожими характеристиками, что порой не так-то просто понять, чем же они отличаются.
Вчера, 15:52118

События

Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пообщалась с находящимся под санкциями бизнесменом Павлом Фуксом.
Сегодня, 14:3028
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
Вечером в четверг, 24 июня, в Ужгороде огромная ветка упала на посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.
Сегодня, 14:2736
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
Новые санкции Украины, под которые попал и ряд российских компаний и физических лиц, в Москве могут понять только в том случае, если это - попытка не допустить встречи президент РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Сегодня, 14:2530
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
После заявлений Владимира Зеленского о том, что к операции по "вагнеровцам" Украину подталкивали некие внешние силы и он сам просил Александра Лукашенко выдать их Украине, разразился скандал. 
Сегодня, 12:1372
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
На въезде в Киев с 10:00 ограничили движение грузовиков в связи с тем, что температура воздуха в столице держится на отметке выше 28 градусов.
Сегодня, 12:1260
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на  сумму 350 миллионов долларов.
Сегодня, 12:0768
7 Днів