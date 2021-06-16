Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги

Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 миллионов долларов. Деньги будут направлены в том числе и на развитие экономики во время пандемии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в пятницу, 25 июня.

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - рассказал глава правительства.

Кроме этого, по его словам, соглашение поможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.