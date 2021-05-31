Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция

На въезде в Киев с 10:00 ограничили движение грузовиков в связи с тем, что температура воздуха в столице держится на отметке выше 28 градусов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Сегодня, 25 июня, с 10:00 ограничат въезд крупных транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузку на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более + 28°C", - говорится в сообщении.

Ограничение проводится на всех въездах в Киев. О снятии ограничений в полиции обещают сообщить дополнительно (приблизительно до 22:00).