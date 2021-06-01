 

У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия

События Сегодня, 12:1371
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия

После заявлений Владимира Зеленского о том, что к операции по "вагнеровцам" Украину подталкивали некие внешние силы и он сам просил Александра Лукашенко выдать их Украине, разразился скандал. 

Порохоботы заявили, что Зеленский сам признался в том, что слил Лукашенко информацию по "вагнеровцам". Кроме того, по распространенной версии, в подготовке спецоперации помимо СБУ участвовали американские спецслужбы. Что тут же породило трактовку слов Зеленского, что к задержанию "вагнеровцев" через посадку самолета под вымышленным предлогом в Киеве, Украину подталкивали американцы. Но Киев отказался идти на подобный сомнительный шаг.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" отвергает такую трактовку событий.

По его словам, Зеленский говорил с Лукашенко уже после того, как "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси. То есть никакую информацию о спецоперации до ее начала не "сливал".

"Информация о телефонном разговоре Владимира Зеленского с господином Лукашенко 5 августа 2020 года была опубликована в тот же день. Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко, что Украина воспримет только выдачу, так называемых "вагнеровцев", Украине и что экстрадиционные документы по ним направляются в полном соответствии с юридическими договоренностями. Именно об этом августовском разговоре с Лукашенко и говорил президент Зеленский в интервью. Если кто-то не хочет слышать сказанное в интервью или предпочитает банальную конспирологию, а не факты, то таким людям можно только посочувствовать", — заявил Подоляк.

Что касается "другой страны", которая, по словам Зеленского, подталкивала Украину к операции по "вагнеровцам" с посадкой самолета в Киеве, то, по словам Подоляка это не США, а Россия.

"Странно, зачем искать черную кошку там, где ее нет? Очевидно же, что речь идет о вполне конкретной стране, которая конструирует десятки подобных операций по дискредитации. Еще 6 августа 2020 в российской "Комсомольской правде" была опубликована статья с изложением российской трактовки появления "вагнеровцев" в Беларуси. За все время после этой публикации к раздутому конспирологическому детективу про вагнеровцев не добавилась ни одна новая существенная деталь – все существенное, что есть, уже было сказано Россией. То, как "вагнеровцы" появились в Беларуси. То, в каком тайминге это происходило. Та легенда, которая запущена россиянами для их прикрытия. Все это свидетельствует, что организация такой "спецоперации" точно не прошла бы без ведома российских спецслужб. Для российских спецслужб точно было бы выгодно втянуть Украину в эту историю. Любой непредвзятый наблюдатель может сделать именно такие выводы. Кто еще мог быть втянут в эту якобы "спецоперацию" или задействован в ней?", - утверждает Подоляк.

По его мнению, очевидно, что это были "люди за границей России, связанные с российскими спецслужбами". 

"То есть, согласно этой трактовке получается, что Порошенко, который по его же признанию, отдал приказ о начале подготовки спецоперации по "вагнеровцам", действовал по заданию Кремля? Также как и участвовавшие в ней сотрудники СБУ? Интересный поворот", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, вагнеровцы, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко рассказал Зеленский
Немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко рассказал Зеленский
1-июн-2021, 12:30
Лукашенко искупался в море после предложения Путина
Лукашенко искупался в море после предложения Путина
30-мая-2021, 14:54
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ
28-мая-2021, 19:20
Лукашенко не верит в новые протесты в Беларуси
Лукашенко не верит в новые протесты в Беларуси
26-мая-2021, 13:14
Создавать ВСК по
Создавать ВСК по "вагнеровцам" отказалась Рада
19-мая-2021, 14:55

Последние новости

14:30
События
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
14:27
События
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
14:25
События
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
12:13
События
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
12:12
События
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
12:07
События
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
12:05
События
Трое подростков покончили с собой на рельсах в Липецкой области России
10:11
События
Что и зачем заявил Зеленский в новом интервью. Главные выводы
10:06
Экономика
Доллар в Украине подорожал на 17 копеек, а евро - на 19
10:04
События
На Олимпиаде в Токио первое инфицирование "Дельтой". Спортсмен был привит AstraZeneca и с отрицательным тестом
09:59
События
По Чехии пронеслось сокрушительное торнадо. Десятки пострадавших, в четырех селах уничтожены дома
09:52
События
Байден в ожидании роста смертности в США из-за нового штамма "Дельта" призвал американцев вакцинироваться
09:30
События
Ведущий инфекционист Минздрава заявила, что "Дельта" втрое заразнее других штаммов коронавируса
09:28
События
Земляные работы по строительству канала "Стамбул" в обход Босфора начали в Турции
09:13
События
Покидающие Афганистан военные США забирают с собой местных переводчиков и членов их семей
08:59
События
Сколько человек удалось призвать в армию в Киеве весной
08:56
События
Свой рецепт примирения сторонников Ватутина и Бандеры назвал Зеленский
08:46
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 2021
Вчера, 2021-06-24
23:14
События
В центре Киева бывшего замминистра Кабмина избили грузчики
22:41
События
Вора в законе Принца из санкционного списка СНБО отправили в тюрьму на три года

Новости ТОП-7

Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики10861
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова4873
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны4645
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20213264
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июня 20213077
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"2340
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 20211472

Досуг

Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Ноутбук — портативный помощник для работы, учебы или досуга. Технику удобно брать с собой благодаря небольшим габаритам.
Сегодня, 14:1738
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркоманией называют хроническую болезнь, если она сформировалась она остается на всю жизнь (как сахарный диабет). Но с ней можно научиться жить как с любым другим хроническим заболеванием. 
Вчера, 21:08142
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Техника создания маникюра с покрытием гель-лаком сама по себе не сложная, качество результата во многом зависит от умений мастера. Делать себе ногти дома может каждая, но тут есть свои нюансы.
Вчера, 20:09178
Сухой корм для котов и котят
Сухой корм для котов и котят
Статья о магазин GoodZoo, который занимается продаже кормов для домашних животных, в том числе для котов.
Вчера, 20:06131
Как выбрать одежду на лето 2021
Как выбрать одежду на лето 2021
Пандемия не мешала творить дизайнерам. Тенденции лета 2021 основаны на нашей реальности: в основе - удобная одежда, подходящая для работы дистанционно, но существуют и парадные варианты, дарящие драгоценный энтузиазм.
Вчера, 19:22127
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Каждый фотограф-любитель, планирующий покупку фотоаппарата, неизбежно сталкивается с проблемой выбора. На рынке представлено огромное количество моделей фотоаппаратов, многие из которых обладают настолько схожими характеристиками, что порой не так-то просто понять, чем же они отличаются.
Вчера, 15:52118

События

Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пообщалась с находящимся под санкциями бизнесменом Павлом Фуксом.
Сегодня, 14:3028
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
Вечером в четверг, 24 июня, в Ужгороде огромная ветка упала на посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.
Сегодня, 14:2736
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
Новые санкции Украины, под которые попал и ряд российских компаний и физических лиц, в Москве могут понять только в том случае, если это - попытка не допустить встречи президент РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Сегодня, 14:2530
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
После заявлений Владимира Зеленского о том, что к операции по "вагнеровцам" Украину подталкивали некие внешние силы и он сам просил Александра Лукашенко выдать их Украине, разразился скандал. 
Сегодня, 12:1373
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
На въезде в Киев с 10:00 ограничили движение грузовиков в связи с тем, что температура воздуха в столице держится на отметке выше 28 градусов.
Сегодня, 12:1261
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на  сумму 350 миллионов долларов.
Сегодня, 12:0768
7 Днів