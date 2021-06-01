У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия

После заявлений Владимира Зеленского о том, что к операции по "вагнеровцам" Украину подталкивали некие внешние силы и он сам просил Александра Лукашенко выдать их Украине, разразился скандал.

Порохоботы заявили, что Зеленский сам признался в том, что слил Лукашенко информацию по "вагнеровцам". Кроме того, по распространенной версии, в подготовке спецоперации помимо СБУ участвовали американские спецслужбы. Что тут же породило трактовку слов Зеленского, что к задержанию "вагнеровцев" через посадку самолета под вымышленным предлогом в Киеве, Украину подталкивали американцы. Но Киев отказался идти на подобный сомнительный шаг.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" отвергает такую трактовку событий.

По его словам, Зеленский говорил с Лукашенко уже после того, как "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси. То есть никакую информацию о спецоперации до ее начала не "сливал".

"Информация о телефонном разговоре Владимира Зеленского с господином Лукашенко 5 августа 2020 года была опубликована в тот же день. Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко, что Украина воспримет только выдачу, так называемых "вагнеровцев", Украине и что экстрадиционные документы по ним направляются в полном соответствии с юридическими договоренностями. Именно об этом августовском разговоре с Лукашенко и говорил президент Зеленский в интервью. Если кто-то не хочет слышать сказанное в интервью или предпочитает банальную конспирологию, а не факты, то таким людям можно только посочувствовать", — заявил Подоляк.

Что касается "другой страны", которая, по словам Зеленского, подталкивала Украину к операции по "вагнеровцам" с посадкой самолета в Киеве, то, по словам Подоляка это не США, а Россия.

"Странно, зачем искать черную кошку там, где ее нет? Очевидно же, что речь идет о вполне конкретной стране, которая конструирует десятки подобных операций по дискредитации. Еще 6 августа 2020 в российской "Комсомольской правде" была опубликована статья с изложением российской трактовки появления "вагнеровцев" в Беларуси. За все время после этой публикации к раздутому конспирологическому детективу про вагнеровцев не добавилась ни одна новая существенная деталь – все существенное, что есть, уже было сказано Россией. То, как "вагнеровцы" появились в Беларуси. То, в каком тайминге это происходило. Та легенда, которая запущена россиянами для их прикрытия. Все это свидетельствует, что организация такой "спецоперации" точно не прошла бы без ведома российских спецслужб. Для российских спецслужб точно было бы выгодно втянуть Украину в эту историю. Любой непредвзятый наблюдатель может сделать именно такие выводы. Кто еще мог быть втянут в эту якобы "спецоперацию" или задействован в ней?", - утверждает Подоляк.

По его мнению, очевидно, что это были "люди за границей России, связанные с российскими спецслужбами".

"То есть, согласно этой трактовке получается, что Порошенко, который по его же признанию, отдал приказ о начале подготовки спецоперации по "вагнеровцам", действовал по заданию Кремля? Также как и участвовавшие в ней сотрудники СБУ? Интересный поворот", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".