В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе

Вечером в четверг, 24 июня, в Ужгороде огромная ветка упала на посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.

Об этом в Telegram-канале рассказал местный журналист Виталий Глагола.

Происшествие случилось окооло 22:40. В момент инцидента люди отдыхали на террасе одного из заведений на набережной Независимости Ужгорода. В результате падения ветви несколько посетителей пострадали. Они получили травмы средней степени тяжести.

У одной из посетительниц была диагностирована рваная рана ноги и ушиб ребер. У большинства людей синяки и царапины.