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События Сегодня, 14:2735
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе

Вечером в четверг, 24 июня, в Ужгороде огромная ветка упала на посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке. 

Об этом в Telegram-канале рассказал местный журналист Виталий Глагола. 

Происшествие случилось окооло 22:40. В момент инцидента люди отдыхали на террасе одного из заведений на набережной Независимости Ужгорода. В результате падения ветви несколько посетителей пострадали. Они получили травмы средней степени тяжести.

У одной из посетительниц была диагностирована рваная рана ноги и ушиб ребер. У большинства людей синяки и царапины.

 

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