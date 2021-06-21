На Львов обрушилась буря, затоплены улицы и повалены деревья. Мэр просит горожан оставаться дома

Пока Киев страдавет от аномальной жары, устанавливая один за другим температурные рекорды, Львов переживает стихийное бедствие - ливень с ураганным ветром.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, еще полчаса назад во Львове, где в эти дни проходит Jazz fest, было солнечно. Но внезапно пошел дождь. Ливень с ураганным ветром сносил летние террасы и ломал деревья. В результате непогоды, затоплены улицы Львова, многие дома остались без электричества, упавшими деревьями придавлены автомобили.

Припаркованные автомобили стоят в воде, которая доходит до середины колес.





Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, еще полчаса назад во Львове, где в эти дни проходит Jazz fest, было солнечно. Но внезапно пошел дождь. Ливень с ураганным ветром сносил летние террасы и ломал деревья. В результате непогоды, затоплены улицы Львова, многие дома остались без электричества, упавшими деревьями придавлены автомобили.

Припаркованные автомобили стоят в воде, которая доходит до середины колес.