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События Сегодня, 18:2789
Обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и трех других стран с июля вводит Украина

Кабинет министров Украины для противодействия распространения штамм коронавируса "Дельта" ввел новые правила для въезжающих из Индлии, Великобритании, Португалии и России.

Они начнут действовать со 2 июля, а не 25 июня, как планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Начиная со 2 июля для того, чтобы пересечь границу Украины иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство) и лицам без гражданства старше 12 лет, который прибыли из Индии, Португалии, Великобритании или России нужно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска. При наличии отрицательного результата они смогут попасть в страну.

Эти правила касаются и украинцев, которые находились в указанных странах не менее семи дней на протяжении последних 14 и хотят вернуться в Украину. При этом список стран, которых касаются эти ограничения, будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

В случае отсутствия отрицательного результата теста или отказа от его прохождения, человеку будет отказано в пересечении границы. В случае, если тест покажет положительный результат, нужно будет пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.

"Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации. Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу", - сказано в сообщении.

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