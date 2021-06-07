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События Сегодня, 19:1948
Зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить

Одной из главных тем вчерашнего интервью Владимира Зеленского стал вопрос референдума по Донбассу.

Президент заявил, что его проведут, если провалятся переговоры с Россией, США и Европой. На голосование могут вынести вопрос полного разрыва с "ДНР" и "ЛНР". Условно говоря - постройка "Стены".

Пожалуй, впервые Зеленский подробно рассказал, что подразумевается под "планом Б", о котором на Банковой говорят еще с момента избрания Зе главой государства. 

Этот план уже прокомментировали в Москве и в Украине. 

"Страна" анализирует, насколько реален такой вариант по Донбассу и как его воспринимают в Украине. 

Что заявил Зеленский

Тема Донбасса возникла во время интервью достаточно быстро - сразу после того, как президент обсудил результаты встречи Байдена и Путина и заявил, что будет поднимать с обоими темы Донбасса. 

Говоря о неподконтрольных территориях, Зеленский дал понять, что главный связующий фактор сегодня Украины с "республиками" - это водоснабжение (неподконрольные территории зависят от поставок воды с Украины, а Мауриполь - от поставок с неподконтрольных территорий). 

"Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием 'Вода Донбасса'? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят, сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды", - заявил президент.

Далее он заявили о существовании плана "Стены" - когда отношения, которые сохраняются с неподконтрольными территориями сейчас, будут разорваны. 

"То есть стена - это полный разрыв отношений в том или другом виде. Поэтому я считаю, что этот план может быть. Но я считаю, что решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины... Когда я говорил, что для нас очень важно иметь возможность высказывать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме - это одна из таких причин", - сказал Зеленский.

Он озвучил условие, когда может пройти референдум о "Стене". 

"Если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, о стене будет голосовать народ Украины", - заключил президент.

Что означают слова Зе?

Подытожим, что сказал Зеленский. Он готов объявить референдум по поводу разрыва отношений с "ДНР" и "ЛНР". При этом, что именно разорвут - президент четко не артикулирует.

Видимо, потому, что разрывать уже почти нечего. 

Если брать отношения с властями "республик" - то их и так практически нет. Исключением является вопрос воды, и, как видим, Зеленский намекает, что Украина может построить обходной канал, чтобы снабжать Мариуполь, минуя "ЛДНР".

И, судя по примеру Крыма, идеи отключить "ДНР" и "ЛНР" от водоснабжения существуют. Правда, неизвестно, насколько они выполнимы технически, раз этого не сделали за семь лет конфликта. 

Остается взаимодействие с населением тех территорий - выплата им пенсий и пособий, работа пропускных пунктов. И вряд ли власти Украины перекроют эти каналы - получение выплат и так усложнено до предела, а КПВВ почти не работают еще с сентября. 

То есть "разрыв отношений" по факту может быть лишь номинальным и выражаться в сворачивании дипломатических усилий - переговоров по Донбассу в их нынешнем виде. Что будет означать выход Украины из Минских соглашений - со всеми вытекающими последствиями, вплоть до снятия санкций с России. 

Но есть последствия и посерьезнее. Где уходит дипломатия, туда приходит война. 

Учитывая, что войска отводить никто не будет, то после выхода из "Минска-2" вооруженный конфликт может усилиться многократно. И скатиться в бойню уже с Россией напрямую (что такой вариант реален, показала эта весна). 

К слову, именно этот сценарий недавно напугал Запад, который поспешил в своих мейнстримных медиа заявить, что воевать за Украину никто не будет. Именно после этого в США и ЕС вновь активно заговорили о необходимости реализации Минских соглашений, включая их политическую часть.

И по этому поводу намечены встречи с Зеленским у Меркель (12 июля) и у Байдена (в конце июля).

Но идти на особый статус и амнистию украинские власти не хотят.

Поэтому нельзя исключать, что идея с референдумом - это попытка шантажа США и Европы, чтоб на Киев не давили по поводу Минских соглашений. 

Риторика Владимира Зеленского вообще в последнее время пышет недовольством в адрес Запада. Он упрекает "союзников" за отсутствие должной финансовой и военной поддержки, а также за требование разного рода реформ, которые повышают влияние "семипосольщины" на суды и государственные компании. 

А теперь, после встречи Путина и Байдена, замаячила еще и перспектива урегулирования по Донбассу на базе Минских соглашений. Чего весьма не хотели бы на Банковой.

Ведь помимо "чуждого" электората Донецкой и Луганской областей, который не проголосует ни за одну "проевропейскую" партию, придется пересматривать всю гуманитарную политику, которая выстраивалась в последние семь лет. И вступать на этой почве в конфликт с националистами. 

В этом контексте идея референдума о разрыве отношений выглядит как угроза сжечь мосты по Донбассу. 

Если власть продавит на этом плебисците согласие украинцев на отторжение ОРДЛО, то выйти из конфронтационной повестки потом будет очень тяжело. Куда тяжелее, чем сейчас - поскольку разрыв со своей же территорией подкрепят народным волеизъявлением. 

Это практически гарантированное усиление боевых действий, чего не хотят на Западе. Поэтому целью заявлений про референдум видится попытка склонить США и ЕС оставить все, как есть - не толкая Украину на исполнение политической части "Минска-2". 

О том, что Киев могут заставить выполнять подписанные шесть лет назад соглашения, говорил недавно и сам Зеленский.  

"Украину будут подталкивать к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" – "ЛНР", "ДНР"", - сказал президент в недавнем интервью западным информагентствам, которое вышло накануне саммита Путин-Байден в Женеве.

То есть это вполне реальный страх украинского руководства. И заявления о разрыве с Донбассом похожи на попытку сломать любой гипотетический сценарий урегулирования в рамках "Минска-2". 

Единственное, что может отложить идею плебисцита - это угрозы снятия санкций с России. Что станет весьма вероятным, если Украина дезавуирует Минские соглашения.

К слову, Франция и Германия на днях начали призывать к диалогу с Москвой, наладить его зримо пытаются и США. Поэтому ослабление санкций имеет ненулевую перспективу.

Впрочем, использовать тему референдума тем не менее будут - если даже реально его проводить планов нет. 

Как отреагировали на идею со "Стеной" в Украине и России

В Украине. Вчерашнее заявление Владимира Зеленского, о вынесении на референдум вопроса о разрыве с Донбассом, прокомментировал спикер Верховной Дмитрий Разумков. 

"Вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта", - заявил Разумков.

Также он добавил, что проведение референдума обойдется украинскому бюджету минимум в 2 миллиарда гривен. Поэтому он не видит в нем необходимости.

Важный мессидж от спикера парламента, который в последнее время ведет себя все более обособленно от Банковой. То есть идея отказаться от "Минска-2" полностью единодушной поддержки даже в лагере "Слуг народа" не имеет. 

Резко негативно отреагировала на идею Зеленского и партия "Оппозиционная платформа За жизнь", обвинив Зеленского в попытке расчленить Украину.

"Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт на Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом. Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны.

Есть реакция и у блогосферы. 

Журналист Юрий Ткачев пишет, что Зеленский пытается повышать свой рейтинг заимствованием идей Арсения Яценюка, который был "отцом" проекта "Стена" - к слову, провалившегося.

Ведущая телеканала "Перший незалежний" Диана Панченко пишет, что главная новость из интервью Зеленского - он наконец подтвердил, что план "Б" - это стена.

"Если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с Россией, США, Европой - о стене будет голосовать украинский народ". Мосейчук не стала развивать тему, зато с уверенностью парировала, мол большинство украинцев за то, чтоб «развивать Украину без Донбасса». То есть отрезать. Очень важно, что Зеленский говорит это после встречи Байдена и Путина. Очень страшно, что те, кто считает себя «журналистами», с лёгкостью Ивана Васильевича бросаются украинской землей и людьми. "Забирайте!". После вызова Гаранта на ковёр в Берлин и Вашингтон, многое станет понятным. Осень будет интересной", - пишет Диана Панченко.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко высказался, что весь план Зеленского по Донбассу - просто отгородиться, но даже за это он отвечать не хочет, отдавая решение на референдум.

"По Донбассу у Зеленского нет никакого плана, как оказалось: либо взять измором по границе с Россией, либо — граница с ОРДЛО. Стена, и всё.

Посетовал, что воду перекрыть ОРДЛО не может, так как и Мариуполь без воды останется. Построит канал для Мариуполя в обход ОРДЛО, но не для того, чтобы воду ОРДЛО перекрыть. А для чего тогда в землю миллиарды зарыть? Зачем тебе второй канал, если один уже есть? Не для того ли, чтобы миллионы жителей ОРДЛО взять в заложники и водной блокадой попытаться принудить к передаче границы?

"Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсии?" — задаёт в пустоту вопросы Зеленский. Ведь пустота не ответит, что пенсия — это собственность человека, и ты обязан её платить независимо от того, "за нас" они или нет, будет стена или нет. Но ты обещал ещё в 2019 отменить унизительные проверки пенсионеров Донбасса каждые 60 дней, но так и не сделал для них ничего.

В общем, Зеленский завёл страну в тупик, увёл от мира к угрозе войны, а теперь всё скинуть на людей хочет — решайте сами на референдуме: стена или нет" - написал Александр Скубченко.

В России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто уже разорвал связи с Донбассом, но будет печально, если теперь украинские власти оформят это и де-юре. 

"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства... Все связи де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков, говоря об идее референдума. 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, интервью, 7dniv, 7dnivinfo  
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