 

В немецком Вюрцбурге неизвестный напал на прохожих и зарезал трех человек

События Вчера, 21:3350
В немецком Вюрцбурге неизвестный напал на прохожих и зарезал трех человек

Мужчина, вооруженный ножом, атаковал местных жителей в центре города. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

В центре города Вюрцбург (Германия) неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив при этом несколько человек.

Как сообщает информационный ресурс BR24, преступление произошло в районе Барбароссаплац.

Предполагаемый злоумышленник арестован правоохранителями. Место происшествия оцеплено, продолжается расследование происшествия.

"Мы арестовали подозреваемого. В настоящее время нет доказательств, что был еще один преступника. Опасности для населения нет. Пожалуйста, воздержитесь от предположений, подробности будут позже", – сообщила в Twitter местная полиция.

 

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