Борис Джонсон о проходе корабля Defender в Черном море

По словам политика, Великобритания не признает оккупации Крыма, поэтому воды полуострова — часть суверенной украинской территории.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Военно-морские силы действовали абсолютно правильно проходя через морские воды оккупированного Крыма. Об этом сообщает The Times.

По словам Джонсона, вопрос составления маршрута Королевским флотом нужно адресовать Министерству оборону. Но по его мнению, использования международных территориальных вод было вполне уместным.

"Это часть суверенной украинской территории. Было совершенно правильно, что мы отстаивали закон и добивались свободы судоходства так, как мы это делали, выбирая кратчайший путь между двумя пунктами, и это то, что мы сделали", — утверждает Джонсон.

Министр обороны Бен Уоллес в то же время добавил, что ВМС Британии всегда будет придерживаться международного морского права и ничто не будет препятствовать мирному проходу их кораблей.

Также источники журналистов в Минобороны отмечают, что предупредительные выстрелы, о которых заявляли в РФ, произошли в 3 морских милях от HMS Defender. Все они были направлены не по британскому эсминцу.