Подписывать письмо в поддержку ЛГБТ отказался президент Литвы на саммите Евросоюза

Президент Литвы Гитанас Науседа на состоявшемся 25 июня в Брюсселе саммите Евросоюза отказался подписывать письмо лидеров сообщества в поддержку ЛГБТ.

Об этом сообщает сайт "Балтийская волна".

По информации ресурса, поступок президента вызвал в Литве неоднозначную реакцию, так как тема прав секс-меньшинств там воспринимается болезненно.

Так, либерально настроенные партии назвали поступок Науседы недопустимым. Спикер Сейма и лидер "Либерального движения" Виктория Чмилите-Нильсен напомнила президенту, что Литва, вступая в ЕС, обязалась "уважать определенные ценности, права человека, терпимость и принцип недискриминации".

Министр экономики и лидер "Партии свободы" Аушрине Армонайте также призвала его поддержать меньшинства.

"Мы как Литва в своей внутренней политике должны сделать очень много по вопросу общины ЛГБТ, поскольку до сих пор существуют дискриминирующее законы, и мы должны защищать права всех своих граждан, точно также как во внутренней политике, так и в европейской, или на международном пространстве", - считает она.

А вот политики из консервативного лагеря ожидаемо поддержали Науседу. В частности, лидер Аграрной партии Рамунас Карбаускис сказал, что президент "представляет то мнение, которое демонстрируют в опросах 75% населения страны".

Глава МИД и лидер крупнейшей правящей партии "Союз отечества - Литовские христианские демократы" Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вообще не представляет, как в Литве можно достигнуть консенсуса по теме прав секс-меньшинств.

"Это важные ценностные вопросы, мы видим в них различные подходы", - сказал дипломат.