Выставка похоронной культуры "Все там будем" в Киеве

В Киеве на улице Большой Житомирской, 33, 25 и 26 июня проходит выставка современной похоронной культуры.

Ее организатором выступил Союз работников похоронных организаций, кладбищ, моргов и крематориев Украины.

Репортаж о мероприятии, которое проходит под лозунгом "Все там будем", сделал телеканал "Киев".

Участники выставки представили тренды в одежде, прическах и макияж для покойников, в отделке гробов. При этом одежду для мертвецов демонстрируют модели, которых возят в гробах. По словам девушек-моделей, этот показ - возможность живьем побывать на своих похоронах.

Что касается гробов, то цены на выставочные экземпляры доходят до 10 тысяч долларов. В экспозиции представлены не только люксовые, но и оригинальные модели, например, с логотипами фирмы Louis Vuitton и героями анимэ.

На выставке есть специальные фотозоны, в которых посетители охотно снимаются на фоне гробов и прочей скорбной атрибутики.

Цель тематической выставки - развитие похоронной культуры в Украине и улучшение сервиса предоставления ритуальных услуг.