Почти тысяча населенных пунктов осталась без света в Украине из-за непогоды

По состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине остаются обесточенными 811 населенных пунктов в 9 областях. Накануне их накрыли ливень и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В итоге без электричества осталось большое количество населенных пунктов в разных областях: Ровенская область – 340; Львовская область – 209; Житомирская область – 101; Хмельницкая область – 78; Киевская область – 28; Закарпатье – 22; Черниговская область – 19; Тернопольская область – 8; Черновицкая область – 6.

Кроме того, спасатели рассказали о сильном ливне во Львове и области, в результате чего подтопленными оказались 11 жилых домов, 22 приусадебных участка, одна подземная парковка, три подвала, один подземный переход.

Также частично оказались повреждены 12 крыш домов. Травмирован один человек. Сейчас продолжаются работы по откачке воды.