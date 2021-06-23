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События Сегодня, 09:2887
ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане

Талибан после начала вывода войск НАТО из страны значительно повысил размер контролируемой территории.

Под угрозой находится и столица Кабул.

Военно-воздушные силы США нанесли два авиаудара дронами по позициям боевиков Талибана в Афганистане. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что авиаудары были произведены за пару часов до встречи президента Джо Байдена с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Белом доме.

Удары были нанесены в провинции Баглан и Кундуз. О точном количестве погибших талибов информации нет.

Параллельно ударам американских военных, еще три района страны перешли под контроль Талибану. А за минувшие сутки таких районов насчитывается 6. Военные опасаются, что после вывода войск Талибан может взять под контроль столицу страны — Кабул.

Как передают CNN, талибы заявляли, что они контролируют уже 80% территории страны. Днями Талибан взял под контроль город Мазари-Шариф — это 4 крупнейший город страны.

Большинство захваченных районов окружают столицы провинций, что говорит о том, что талибы планируют захватить их после полного вывода иностранных войск.

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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