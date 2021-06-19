В США арестовали украинского хакера из группировки FIN7

Хакер из Украины Андрей Колпаков приговорен в США к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке.

Кроме того, мужчина в качестве возмещения нанесенного ущерба должен выплатить 2,5 миллиона долларов, передает Голос Америки.

Сообщается, что 33-летний хакер принимал участие в краже данных с кредитных и дебетовых карт в США и занимался координацией действий других киберпреступников.

На суде украинец признал себя виновным по двум пунктам обвинения (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью компьютерного взлома).

Колпакова арестовали в Испании в 2018 году и обвинили в участии в кибергруппе "FIN7".

По данным следствия, группировка отправляла электронные письма с вредоносным программным обеспечением в отели, казино и рестораны.

Это позволяло хакерам получать доступ к финансовой информации заведений, которая затем использовалась в корыстных целях.

"Только в США "FIN7" получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 миллионов записей по карточкам пользователей из более 6,5 тысяч терминалов торговых точек", – заявили в Минюсте США.

Всего хакеров обвиняют в нанесении убытков в размере более миллиарда долларов.