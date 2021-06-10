Ровно накрыли ливни и песчаная буря

Погодный фронт пришел в город со Львова. Там также был зафиксирован ливень, обесточивание электротранспорта, а деревья падали на припаркованные авто.

Сегодня, 25 июня Ровно накрыл мощный дождь и ливни. В отдельных районах города была заметна песчаная буря. Об этом сообщает "Твое Ровно" в Facebook.

Проливной дождь накрыл город в районе 19:00, уже через пару часов городские улицы заполнились водой. В городе выпал град размером с куриное яйцо.

Однако по данным МЧС, непогода не нанесла существенного убытка городу. Были сообщения о падении деревьев на автомобили, но без пострадавших.

"Сейчас по городу идет оперативная уборка поваленных деревьев, обрезка веток, которые мешает движению. Работаем над ликвидацией последствий непогоды, хочу сказать, что ситуация под контролем. В частности, на улице Тернопольской сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара, ведь там произошло возгорание крыши дома. На улице Сумской повреждена кровля пятиэтажного дома, а также на улице Дворецкой повреждено кровельное покрытие. Наши службы, в частности управления жилищно-коммунального хозяйства работает над тем, чтобы помочь ликвидировать оперативно все повреждения", — сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.