Убийство Джорджа Флойда: экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы

Во время заседания суда Дерек Шовин выразил соболезнование семье погибшего афроамериканца, анонсировав при этом "интересную информацию" в будущем.

Экс-сотрудник американской полиции Дерек Шовин признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году и приговорен к 22,5 годам лишения свободы.

Как сообщает Associated Press, бывший офицер полиции Миннеаполиса получил меньший срок, чем того просила прокуратура (30 лет лишения свободы).

Уточняется, что при хорошем поведении 45-летний Шовин может быть освобожден условно-досрочно примерно через 15 лет.

На суде Шовин выразил соболезнования семье погибшего афроамериканца.

"Хочу выразить свои соболезнования семье Флойда. В будущем появится и другая интересная информация. Я надеюсь, что это даст вам некоторое спокойствие", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Адвокат Дерека Шовина назвал смерть Флойда "трагедией" и заявил, что "мозг Шовина забит всякими мыслями с того дня".

Мать Дерека Шовина, Кэролайн Поленти, выступила с просьбой о пощаде для сына, заявив, что его репутация несправедливо низведена до "агрессивного, бессердечного и безразличного человека и расиста".

"Я могу сказать вам, что это далеко от истины. Хочу, чтобы этот суд знал, что все это неправда и что мой сын хороший человек", – сказала она судье.

Напомним, в мае бывший полицейский Дерек Шовин, признанный американским судом виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, был не согласен с решением присяжных и требовал нового судебного разбирательства.