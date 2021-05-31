Концепцию университета будущего Зеленского одобрил Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет", предложенную Владимиром Зеленским.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Также Кабмин распорядился образовать рабочую группу, в которую, согласно приложению, войдут глава Офиса президента, ряд министров, заместителей министров и вице-премьеров.
Кроме того, правительство поручило Минобразования вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и в установленном порядке подать в двухнедельный срок план мероприятий по реализации концепции.
Также Министерство образования и науки должно принять меры по созданию в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации отдельного структурного подразделения - Центра специальных проектов с целью реализации проекта "Президентский университет".