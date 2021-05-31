 

Концепцию университета будущего Зеленского одобрил Кабмин

События Сегодня, 12:1360
Концепцию университета будущего Зеленского одобрил Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет", предложенную Владимиром Зеленским. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Также Кабмин распорядился образовать рабочую группу, в которую, согласно приложению, войдут глава Офиса президента, ряд министров, заместителей министров и вице-премьеров.

Кроме того, правительство поручило Минобразования вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и в установленном порядке подать в двухнедельный срок план мероприятий по реализации концепции.

Также Министерство образования и науки должно принять меры по созданию в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации отдельного структурного подразделения - Центра специальных проектов с целью реализации проекта "Президентский университет".

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