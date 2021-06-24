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События Сегодня, 12:1583
Список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna расширили в США

Американский фармрегулятор FDA сообщил, что сопроводительная документация к вакцинам Pfizer и Moderna была обновлена. В список побочных эффектов препаратов добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокарда или перикардита.

Об этом сообщает Reuters.

Миокард – воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда. А перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Теперь в сопроводительных документах говорится о том, что после прививки имеется небольшой риск развития таких заболеваний. В частности, после введения второй дозы вакцины.

На триста миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, которые использовались в США, всего зарегистрировано около 1 200 случаев миокардита и перикардита. Около трехсот человек были госпитализированы.

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