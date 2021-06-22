Правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта" ужесточают Германия и Франция

Власти Германии и Франции решили ужесточить правила въезда для граждан Российской Федерации из-за ситуации с коронавирусом "Дельта".

Об этом сообщает DW.

Так, институт им. Роберта Коха включил Россию в список стран, в которых активно распространяется новый штамм коронавируса.

Все страны, попавшие в перечень, рассматриваются как небезопасные с эпидемиологической точки зрения. Поэтому к ним применяются более строгие меры контроля при въезде в Германию.

К примеру, въезжающие в Германию россияне будут находиться на 14-дневном карантине. В том числе вакцинированные и переболевшие. Длительность пребывания сократить не получится даже при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Во Франции Россию внесли в список стран "красной" зоны. Посольство Франции в РФ уже приостановило прием заявок на продление шенгенских виз.