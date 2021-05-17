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События Сегодня, 12:5794
За сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса

С начала компании по вакцинации в Украине полный курс прививок от коронавируса получили уже более 550 тысяч человек.

Всего было вколото уже более 2,4 млн доз, а за последние сутки сделали более 97 тысяч прививок. 

Об этом сообщили в Минздраве в субботу. 

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 130 человек привито против Covid-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали:

  • 623 мобильные бригады,
  • 1229 пунктов прививки;
  • 20 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 422 475 прививок" , - указано в сообщении.

Также на 24 июня в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записался 742 181 человек.

Кроме того, в Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации против Covid-19, которые открылись во всех регионах страны.

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Теги: news, новости, Украина, вакцинанция, 7dniv, 7dnivinfo  
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