Появилась концепция "университета будущего" Зеленского

Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет", который предложил Владимир Зеленский.

Планируется, что годовой бюджет нового вуза будет составлять 2,5 млрд гривен.

Об этом сказано концепции, которую опубликовала пресс-служба Кабмина.

Так, согласно опубликованной концепции, его целью является создание инновационного образовательно-научного центра путем концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны с привлечением бюджетных и небюджетных средств.

При этом заведение будет создаваться не путем усовершенствования приобретенного существующими заведениями опыта и практик с преодолением свойственной им инерции, а как новое современное заведение высшего образования.

"Формат пилотного проекта даст возможность преодолеть ограничения для эффективной деятельности заведения высшего образования, внести в случае необходимости изменения в нормативно-правовые акты, которые устанавливают основные правовые, организационные, финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования, сферы научной и научно-технической и инновационной деятельности", - говорится в документе.

Исследования и специалистов будут готовить по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Также в концепции описан и университетский городок. На территории будущего университета площадью 16 гектаров предлагается разместить 14 сооружений, среди которых шесть учебно-лабораторных корпусов, исследовательский центр, медицинская клиника, административный корпус, бизнес-центр, апарт-отели для профессорско-преподавательского состава и студентов, учреждение дошкольного образования, супермаркет, а также зону рекреации и спорта, в частности:

административный корпус и бизнес-центр;

учебно-лабораторный корпус информационных технологий, кибербезопасности и исследовательский центр искусственного интеллекта;

учебно-лабораторный корпус нанотехнологий;

учебно-лабораторный корпус аэрокосмических технологий;

учебно-лабораторный корпус энергетических технологий;

учебно-лабораторный корпус биотехнологий и наук о здоровье и медицинская клиника;

учебный корпус глобализации и международных коммуникаций;

апарт-отель для профессорско-преподавательского состава;

апарт-отель для студентов;

учреждение дошкольного образования.

супермаркет.

Согласно концепции, внутренняя структура университета будет строиться с учетом следующих принципов:

гибкость;

оперативность и динамичность;

максимальная эффективность структурных единиц;

децентрализация;

проектная и командная организация деятельности.

На начальном этапе университет будет осуществлять межотраслевые образовательные программы бакалаврского уровня. Отбор абитуриентов на эти программы будет осуществляться из числа лиц, которые продемонстрировали выдающиеся результаты внешнего независимого оценивания (получив с одного предмета 200 баллов, или из двух предметов - не менее 195 баллов, или из трех предметов - не менее 190 баллов).

Набор соискателей высшего образования на двухлетние магистерские программы по основным специальностям будет проводиться по открытому конкурсу с участием выпускников бакалавриата как Президентского университета, так и других учреждений высшего образования Украины и мира.

Кроме того, важным направлением работы президентского университета должен стать прием по программе национальной мобильности на один семестр лучших студентов других университетов.

По мнению авторов концепции, ее реализация позволит создать ВУЗ, который будет осуществлять "эффективную образовательно-научную деятельность на основе принципов интеграции образования, науки и инноваций и будет генерировать новые знания, обеспечивая их эффективный трансфер в экономику страны на основе фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок".

При этом ожидается, что университет будет готовить специалистов по самым востребованным специальностям, которые способны внедрять свои научно-технические разработки и предпринимательские инициативы.

Через 5 лет университет, согласно концепции, должен достичь таких результатов: