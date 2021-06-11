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В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию

В субботу, 26 июня, в День крымскотатарского флага в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от России прекратить репрессии в отношении украинцев и крымских татар.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МИД.

В ведомстве рассказали, что 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма. Крымскотатарский флаг был утвержден Первым Курултаем крымских татар в 1917 году. В разное время он подвергался репрессиям и запретам.

В МИД считают, что сегодня, как и семьдесят лет назад, российские власти "пытаются разрушить крымскотатарскую идентичность", уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма.

"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что Украина в этот день в очередной раз напоминает России о "необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта" и требует" прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар", выполнения приказа Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмене запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове", - резюмировали в МИД.

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