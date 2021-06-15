Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии

Казначейство Великобритании представило новую монету в память о принце Филиппе, муже королевы Елизаветы II, который умер в апреле в возрасте 99 лет.
Об этом сообщает Аssociated Рress.
Дизайн 5-фунтовой монеты был одобрен самим Филиппом еще в 2008 году. На ней изображен оригинальный портрет Филиппа, нарисованный художником Яном Ренком-Бродли.
Монета предназначена для коллекционирования или дарения, выпущенная ограниченным тиражом и не будет поступать в общий оборот.
Монета была выпущена на рынок в День вооруженных сил Великобритании. Филипп имел за плечами военно-морскую карьеру.
Монету можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора, а также в почтовых отделениях Великобритании и в специализированных магазинах по всему миру.