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События Сегодня, 20:1656
До смерти забил собственную мать молотком мужчина под Днепром

В полицию Павлограда Днепропетровской поступило сообщение о том, что в собственной квартире умерла 58-летняя владелица жилья.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В ходе опроса сына потерпевшей, последний сообщил, что мать вернулась от своего сожителя избитой и легла отдыхать, а потом умерла.

Кроме того, в полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что каретой скорой помощи в больницу доставлен 61-летний мужчина с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что эти события между собой связаны. Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что тяжкие телесные повреждения мужчине и женщине нанес сын умершей 36-летний местный житель. Сейчас последнего задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина пытался запутать следствие и оказывал различные версии произошедшего.

Во время следственных действий изъято и направлено на экспертное исследование орудия преступления - молоток.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

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