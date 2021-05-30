 

В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера

События Сегодня, 20:1868
В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок нарушил правила карантина, поцеловавшись со своей помощницей Джиной Коладанжело.

Компрометирующие кадры опубликовал британский таблоид The Sun.

Отмечается, что запись была сделана камерой видеонаблюдения еще в мае, когда в Великобритании еще действовал запрет на близкие контакты вне дома. Мэттью Хэнкок и Джина Коладанжело поцеловались в помещении офиса Министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.

Позже британский министр сделал официальное заявление и признал свою вину в нарушении социальной дистанции: "Я разочаровал людей и очень жалею. Я продолжаю работать над тем, чтобы вывести страну из этой пандемии, и был бы благодарен за конфиденциальность для моей семьи в этом личном вопросе", - просил тогда министр.

Отмечается, что после скандала оппозиционная партия Лейбористов настаивала на увольнении Хэнкока, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправлять его в отставку. Тем не менее, вопрос министра здравоохранения в правительстве пока не закрыт.

Ранее глава Минздрава сам постоянно призывал британцев не обнимать любимых, не заниматься случайным сексом и придерживаться "устоявшихся отношений'', чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Любовница министра, 43-летняя лоббист Джина Коладанджело, замужем за миллионером Оливером Трессом - владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas. У пары тоже трое детей. Хэнкок ранее заявлял, что знаком с Коладанджело со времен совместной учебы в Оксфорде. В сентябре 2020-го он нашел "подруге" место помощницы и ввел ее в состав совета Минздрава с окладом 15 тысяч фунтов стерлингов (21 тысяча долларов) в год, при том что работать ей приходится всего 20 дней в году. 

Лейбористы требуют провести расследование и доказать, что Оливер Тресс связан с членами правительства Бориса Джонсона.

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Теги: news, новости, Украина, Министр, Британия, измена, 7dniv, 7dnivinfo  
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В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера
В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера
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