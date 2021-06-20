Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом

В субботу, 26 июня, неподалеку от Киева, в котором объявлен первый уровень опасности из-за погодных условий, выпал крупный град, размер которого достигает пяти сантиметров в диаметре.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и пользователи социальных сетей.

Так, град выпал в селе Бобрица Бучанского района, которое находится примерно в десяти километрах от столицы.

Кроме того, пользователи социальных сетей рассказывают о крупном граде, который выпал в Белогородке, расположенной в том же направлении, но ближе к Киеву.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как-будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - написала в фейсбуке Татьяна Каменская.