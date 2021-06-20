 

Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом

События Вчера, 21:0057
Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом

В субботу, 26 июня, неподалеку от Киева, в котором объявлен первый уровень опасности из-за погодных условий, выпал крупный град, размер которого достигает пяти сантиметров в диаметре.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и пользователи социальных сетей.

Так, град выпал в селе Бобрица Бучанского района, которое находится примерно в десяти километрах от столицы.

Кроме того, пользователи социальных сетей рассказывают о крупном граде, который выпал в Белогородке, расположенной в том же направлении, но ближе к Киеву.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как-будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - написала в фейсбуке Татьяна Каменская.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, Град, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Ровно накрыли ливни и песчаная буря
Ровно накрыли ливни и песчаная буря
Вчера, 09:31
Двухлетний ребенок в Киеве выпал из окна седьмого этажа
Двухлетний ребенок в Киеве выпал из окна седьмого этажа
20-июн-2021, 10:02
Ребенок в Черкассах едва не выпал из окна, пока его мать занималась проституцией
Ребенок в Черкассах едва не выпал из окна, пока его мать занималась проституцией
29-мая-2021, 10:11
Спасатели предупреждают о граде и шквалах в Украине
Спасатели предупреждают о граде и шквалах в Украине
18-мая-2021, 10:28
Какой будет погода в понедельник в Украине
Какой будет погода в понедельник в Украине
17-мая-2021, 10:14

Последние новости

Вчера, 2021-06-26
21:00
События
Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом
20:18
События
В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера
20:16
События
До смерти забил собственную мать молотком мужчина под Днепром
18:35
События
Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
18:33
События
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
18:32
События
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
16:05
События
Как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости
16:00
События
Появилась концепция "университета будущего" Зеленского
15:34
События
Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении
12:57
События
За сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса
12:36
События
Возможность существования жизни на Титане официально признали в NASA
12:34
События
Правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта" ужесточают Германия и Франция
12:18
События
Как в Украине готовятся к приходу вируса "Дельта" и что происходит в странах, где он бушует
12:15
События
Список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna расширили в США
12:13
События
Концепцию университета будущего Зеленского одобрил Кабмин
09:34
События
Полноприводный электробайк с радикальным дизайном нацелен на мировой рекорд скорости
09:32
События
Убийство Джорджа Флойда: экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы
09:31
События
Ровно накрыли ливни и песчаная буря
09:29
События
В США арестовали украинского хакера из группировки FIN7
09:28
События
ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане

Новости ТОП-7

Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова11000
Свой рецепт примирения сторонников Ватутина и Бандеры назвал Зеленский4539
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"3852
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20213716
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 20213582
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 июня 20212382
"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится577

Досуг

Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Во всех сферах жизни нас окружает мебель. Она помогает нам продуктивно работать и полноценно отдыхать.
Сегодня, 00:1046
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
В последнее время все более популярными становятся услуги клиник семейной медицины. Что о них важно знать.
Вчера, 17:4391
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Выбор терморегулятора зависит от тех требований, которые предъявляются к управляющему работой системы обогрева пола элементу. Ведь такие устройства отличаются функциональными возможностями и удобством использования
Вчера, 12:07105
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются.
25-июн-2021, 23:43141
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
Современные ЖК телевизоры имеются практически в каждой квартире. Они способны радовать качественным изображением и звуком. По своей конструкции данные модели полностью отличаются от своих предшественников.
25-июн-2021, 17:54206
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое
25-июн-2021, 17:08121

События

Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом
Град размером с куриное яйцо выпал под Киевом
В субботу, 26 июня, неподалеку от Киева, в котором объявлен первый уровень опасности из-за погодных условий, выпал крупный град, размер которого достигает пяти сантиметров в диаметре.
Вчера, 21:0059
В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера
В сеть утекли кадры, на которых глава Минздрава Британии изменяет своей супруге с женой миллионера
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок нарушил правила карантина, поцеловавшись со своей помощницей Джиной Коладанжело.
Вчера, 20:1891
До смерти забил собственную мать молотком мужчина под Днепром
До смерти забил собственную мать молотком мужчина под Днепром
В полицию Павлограда Днепропетровской поступило сообщение о том, что в собственной квартире умерла 58-летняя владелица жилья.
Вчера, 20:1669
Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
Казначейство Великобритании представило новую монету в память о принце Филиппе, муже королевы Елизаветы II, который умер в апреле в возрасте 99 лет.
Вчера, 18:3568
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
В субботу, 26 июня, в День крымскотатарского флага в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от России прекратить репрессии в отношении украинцев и крымских татар.
Вчера, 18:3378
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
Украинцы активно переходят на безналичную оплату - 48% стали платить cashless чаще, чем год назад.
Вчера, 18:3279
7 Днів