 

В Кривом Роге учитель изнасиловал выпускницу. В полиции жертве предложили сыграть свадьбу с обидчиком

События Сегодня, 09:4058
В Кривом Роге учитель изнасиловал выпускницу. В полиции жертве предложили сыграть свадьбу с обидчиком

В Кривом Роге на школьном выпускном вечере учитель изнасиловал выпускницу. После того как девушка рассказала о случившемся она столкнулась с насмешками и травлей как со стороны полиции, так и со стороны одноклассников и учителей.

Об этом пишет "Заборона".

В день выпускного Оля приехала в школу вместе с мамой, однако на банкет после официальной части мама не осталась - на мероприятии и так было достаточно взрослых, а классная руководительница сказала, что проследит за девушкой.

На банкете присутствовал алкоголь и Оля, как и многие другие, выпивала. В один момент к ней подошел учитель хореографии Антон, 28-летний мужчина, приобняв девушку он заявил, что "нарешает комнату", после чего вернулся и повел ее за собой.

"Я даже не сразу поняла, что это он. Все произошло так быстро - я была пьяна. Все расплывалось, но я понимала, что мы идем на первый этаж по лестнице, я постоянно спотыкалась. Мы заходим куда коридорчик, там мужской туалет и какие гримерные. Он получает ключи, открывает гримерную, заводит меня туда, закрывает дверь на ключ (я услышала щелчок замка), не включается свет", - рассказала Оля.

После этого он изнасиловал девушку. Она говорила, что ей больно, что она не хочет заниматься сексом но учитель закрывал ей рот руками. До случившегося Оля была девственницей. После случившегося, на следующий день девушка рассказала обо всем брату и маме, родные порекомендовали ей обратиться в полицию.

В районном отделении полиции, куда Оля пришла с мамой, ее встретили хихиканьем. Маму попросили выйти из помещения, психолог во время разговора не присутствовал. Когда она рассказала, как учитель принудил ее к оральному сексу, один из копов сказал, что "как мужчина, я его понимаю". Также в полиции жертве предложили "сыграть свадьбу" с преступником.

Девушка прошла гинекологический осмотр, который подтвердил факт изнасилования.

"Я понимаю, что я какая-то девочка, которая по факту напилась на выпускном, я не ожидаю, что мне будут доверять - но зачем мне ходить и врать о таком? И только после гинеколога они решили забрать вещественное доказательство - белье со следами спермы. После пяти часов в отделении", - рассказала Оля.

Девушка решила рассказать обо всем одноклассникам, чтобы они вспомнили о неприемлемом поведении Антона в их сторону и тоже рассказали об этом. Потому что раньше девушка слышала от других о неоднозначных замечаниях Антона в адрес учениц. Однако одноклассницы ей не поверили.

Маме Оли позвонила классная руководительница с просьбой договориться с учителем и не портить ему жизнь. А отец одной из выпускниц рассказал, что родительский коллектив собирается встать на защиту насильника.  

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Теги: news, новости, Украина, Кривой_Рог, изнасилование, 7dniv, 7dnivinfo  
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