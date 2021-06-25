 

Трое мужчин в Эстонии на спор выстрелили себе в руки

События Сегодня, 09:5133
Трое мужчин в Эстонии на спор выстрелили себе в руки

В Эстонии трое мужчин распивали алкогольные напитки и поспорили на 2 тысячи, кто сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Смогли все трое.

Об этом сообщает Рostimees.

В местную полицию ночью поступило сообщение о том, что трое мужчин получили одинаковые травмы рук. Как выяснилось, двое 18-летних и один 32-летний мужчина  выпивали решили поспорить о том, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. В итоге каждый из споривших сделал это.

"Здесь должно было быть написано послание полиции с предупреждением. Но оказалось, что у нас еще не разработан план коммуникации для кандидатов на премию Дарвина (виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей, при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается, и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его - Ред.)", - написала в соцсетях полиция.

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Теги: news, новости, Украина, Эстония, пневматическое, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
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