Появились кадры масштабного потопа после ливня в Минске

В субботу, 26 июня, сильный ливень затопил не только Ялту в аннексированном Крыму, но и белорусский Минск. В столице республики за час - с шести до семи вечера, выпала треть средней месячной нормы осадков.

Об этом этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Согласно данным МЧС, с 18 до 19 часов в городе выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы города, на кадрах с места событий видно, что некоторые автомобили практически полностью оказались в воде.

В результате непогоды на юге и и юго-западе Минска затопило участки дорог, ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта.

Из автомобилей, общественного транспорта и подвалов затопленных частей города эвакуировали 91 человека, из них 19 - дети.