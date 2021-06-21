Дождь в Одессе превратил одну из улиц в озеро и помешал приземлиться в городе четырем самолетам

После дождя, который прошел в субботу, 26 июня, в Одессе на улице Ильфа и Петрова образовалось настоящее озеро.
Большой объем воды наполнил дорогу, из-за чего маршрутчикам приходилось разворачиваться и объезжать затопленное место по другой улице.
Фото и видео последствий природной стихии опубликовало местное издание "Думская".
По словам журналистов, некоторые автомобилисты все же пытались проехать через образовавшееся из-за сильного дождя озеро, однако получилось это сделать далеко не у всех. Некоторые машины останавливались посреди гигантской лужи, после чего транспорт приходилось только толкать.
Также издание сообщает, что вечером из-за дождя и грозы в Одессе не смогли приземлиться сразу четыре пассажирских рейса.
В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний:
- SkyUp - из Ираклиона (Греция);
- МАУ - из Остенде (Бельгия);
- Ryanair - из Вроцлава (Польша);
- Turkish Airlines - из Стамбула (Турция).