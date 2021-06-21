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События Сегодня, 10:1733
Дождь в Одессе превратил одну из улиц в озеро и помешал приземлиться в городе четырем самолетам

После дождя, который прошел в субботу, 26 июня, в Одессе на улице Ильфа и Петрова образовалось настоящее озеро.

Большой объем воды наполнил дорогу, из-за чего маршрутчикам приходилось разворачиваться и объезжать затопленное место по другой улице.

Фото и видео последствий природной стихии опубликовало местное издание "Думская".

По словам журналистов, некоторые автомобилисты все же пытались проехать через образовавшееся из-за сильного дождя озеро, однако получилось это сделать далеко не у всех. Некоторые машины останавливались посреди гигантской лужи, после чего транспорт приходилось только толкать.

Также издание сообщает, что вечером из-за дождя и грозы в Одессе не смогли приземлиться сразу четыре пассажирских рейса.

В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний:

  • SkyUp - из Ираклиона (Греция);
  • МАУ - из Остенде (Бельгия);
  • Ryanair - из Вроцлава (Польша);
  • Turkish Airlines - из Стамбула (Турция).

Дождь в Одессе превратил одну из улиц в озеро и помешал приземлиться в городе четырем самолетам

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, дожди, 7dniv, 7dnivinfo  
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