Дождь в Одессе превратил одну из улиц в озеро и помешал приземлиться в городе четырем самолетам

После дождя, который прошел в субботу, 26 июня, в Одессе на улице Ильфа и Петрова образовалось настоящее озеро.

Большой объем воды наполнил дорогу, из-за чего маршрутчикам приходилось разворачиваться и объезжать затопленное место по другой улице.

Фото и видео последствий природной стихии опубликовало местное издание "Думская".

По словам журналистов, некоторые автомобилисты все же пытались проехать через образовавшееся из-за сильного дождя озеро, однако получилось это сделать далеко не у всех. Некоторые машины останавливались посреди гигантской лужи, после чего транспорт приходилось только толкать.

Также издание сообщает, что вечером из-за дождя и грозы в Одессе не смогли приземлиться сразу четыре пассажирских рейса.

В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний: