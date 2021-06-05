В аэропорту Харькова застряли Туристы так как на самолет в Анталью продали больше билетов, чем он вмещал

В ночь на воскресенье, 27 июня, украинские туристы не смогли вылететь из Харькова в турецкую Анталью рейсом авиакомпании SkyUp, так как перевозчик продал больше билетов, чем мест на борту.

В итоге лайнер просто улетел без них.

Об этом своим подписчикам в Instagram сообщила одна из туристок.

"Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь никакую не дает, говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не улетите", - рассказывает девушка, добавив, что им пообещали организовать вылет следующим рейсом в 8 утра.

Позже она рассказала, что застрявших в харьковском аэропорту туристов попросили заполнить заявления на имя представителя SkyUp, который, по словам девушки, обещал, что люди смогут улететь рейсом в 11 утра, хотя он "уже заполнен".