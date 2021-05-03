Из-за непогоды в Украине почти полтысячи населенных пунктов остались без света

Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое

132