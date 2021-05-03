Из-за непогоды в Украине почти полтысячи населенных пунктов остались без света

По состоянию на утро воскресенья, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта.
Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате прокатившихся гроз с ливнями сработала система автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 393 населенных пункта в таких регионах:
- в Киевской области – 129;
- в Черниговской области – 73;
- в Житомирской области – 57;
- в Черкасской области – 50;
- в Винницкой области – 26;
- в Львовской области – 26;
- в Кировоградской области – 20;
- в Одесской области – 12.
Сейчас над восстановлением электроснабжения у потребителей работают бригады облэнерго.