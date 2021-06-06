На акции протеста в Германии полиция избила журналиста известного агентства и его коллегу

В немецком городе Дюссельдорф на акции протеста против законопроекта о массовых собраниях в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия полицейские избили журналистов.

Причем один из которых является фотографом известного информационного агентства dpa.

Об этом сообщило само агентство.

Фотограф dpa рассказал, что правоохранители несколько раз ударили его дубинкой и как минимум еще один журналист подвергся нападению в ходе протестного мероприятия.

В свою очередь полиция Дюссельдорфа сначала заявила, что у правоохранителей было право на использование спецсредств, так как на протесте использовали пиротехнику. Однако позже в полиции пообещали начать разбирательство по факту нанесения их сотрудниками телесных повреждений журналистам.

Протест в Дюссельдорфе организовала коалиция левых организаций, также к акции присоединились группы футбольных фанатов. В мероприятии участвовали почти шесть тысяч человек.

Протестующие выступили против законопроекта коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который, в том числе, предлагает запретить участникам митингов выступать в униформе или однотипной одежде. В частности, под действие законопроекта попадают активисты "черного блока" и "желтых жилетов".