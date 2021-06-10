Партия Пашиняна набрала в два раза больше голосов, чем конкурент на выборах в Армении. Официальные результаты

Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются.

165