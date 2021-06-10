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События Сегодня, 13:5130
Партия Пашиняна набрала в два раза больше голосов, чем конкурент на выборах в Армении. Официальные результаты

На внеочередных парламентских выборах в Армении партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Граджанский договор" набрала более чем в два раза больше голосов (53,91%), чем оппозиционный политический блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна (21,9%).

Окончательные результаты голосования в субботу, 26 июня, обнародовала Центральная избирательная комиссия Армении.

"Согласно итоговым результатам, за "Гражданский договор" проголосовал 687 761 (53,91%) (избиратель - Ред.), за блок "Армения" - 269 481 (21,9%)", - заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Теперь партия Пашиняна получила возможность самостоятельно сформировать правительство Армении.

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Теги: news, новости, Украина, Пашинян, Армения, 7dniv, 7dnivinfo  
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