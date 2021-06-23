Один из самых опасных вирусов в мире, от которого нет лекарства обнаружили в Индии

Исследователи Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили смертельно опасный вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Эта инфекция передается человеку, а уровень летальности может достигать 75%. Лечения от вируса нет ни для людей, ни для животных.

Об этом говорится в статье, обнародованной в веб-версии "Журнала инфекций и общественного здравоохранения".

Ранее в Индии возникали четыре вспышки этого вируса. Впервые он был обнаружен в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды - в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

По словам ученых, с марта 2020 года были проанализированы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, которые живут в пещере Махабалешвара - у них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", - объясняют ученые в своей статье.

В то же время исследователи заявили, что открытие требует дальнейшего изучения, так как из текущего обзора нельзя делать выводов из-за небольшой выборки летучих мышей.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Вот несколько фактов о вирусе:

Инфекция, вызванная вирусом Нипах, имеет разные клинические проявления - от бессимптомной (субклинической) инфекции до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.

Показатель смертности случаев оценивается от 40% до 75%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от вспышки в зависимости от местных возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления.

Вирус Нипах может передаваться человеку от животных (таких как летучие мыши или свиньи) или через зараженную пищу, он также может передаваться напрямую от человека человеку.

Естественными хозяевами вируса Нипах являются плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae.

Препаратов или вакцин для лечения людей и животных не существует. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.

"Передача инфекции от человека человеку зафиксирована в основном при оказании медицинской помощи. В некоторых обстоятельствах могут потребоваться меры для защиты от инфицирования воздушно-капельным путем", - утверждают в ВОЗ.